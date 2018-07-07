В бакинский поселок Мардакян открылся новый автобусный маршрут

7 июля 2018 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между бакинскими поселками Зиря и Мардакян начал курсировать автобус маршрута № 152, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в субботу.

Автобус будет отходить от мечети по ул. А. Бабаева в поселке Зиря, конечной остановкой будет ул. С.Есенина, 106 в поселке Мардакян.

Как говорится в сообщении, решение об открытии этого маршрута было принято в связи с обращением Зиринского муниципалитета Хазарского района и на основании многочисленных обращений жителей в БТА.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На улицах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки
Общество 6 июля 13:43
Транспортное агентство о количестве кондиционированных автобусов в Баку
Общество 5 июля 17:44
В Азербайджане накажут водителей и перевозчиков, требующих оплату за проезд - агентство
Общество 4 июля 11:50
Бакинское транспортное агентство обратилось к пассажирам
Общество 4 июля 10:56
Перед Республиканским стадионом в Баку создается новая автобусная остановка
Общество 22 июня 10:47
С воскресенья в Баку изменится схема движения ряда автобусов
Общество 21 июня 10:42
Лента новостей
Азербайджанский театр ищет актеров
Культура 13:56
Пожар в лесах Ярдымлинского района потушен
Происшествия 13:54
Замминистра культуры Азербайджана о дальнейшей работе министерства
Общество 13:49
TRT World посвятил передачу освобождённому от армянской оккупации азербайджанскому селу Гюннут
Нагорно-карабахский конфликт 13:38
Сергей Лавров: Россия готова развивать стратегическое партнерство с Китаем
Россия 13:20
В воскресенье в Баку будет ветрено, до 32 градусов тепла
Общество 13:19
Зариф: Иран решил остаться в сделке по атому
Ядерная программа 13:18
Меркель заявила, что НАТО хочет иметь разумные отношения с Россией
Европа 13:16
Солгавшие и проявившие халатность чиновники увидели должную реакцию Президента Ильхама Алиева - депутат
Политика 13:16