В бакинский поселок Мардакян открылся новый автобусный маршрут

БАКУ /Trend/ - Между бакинскими поселками Зиря и Мардакян начал курсировать автобус маршрута № 152, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в субботу.

Автобус будет отходить от мечети по ул. А. Бабаева в поселке Зиря, конечной остановкой будет ул. С.Есенина, 106 в поселке Мардакян.

Как говорится в сообщении, решение об открытии этого маршрута было принято в связи с обращением Зиринского муниципалитета Хазарского района и на основании многочисленных обращений жителей в БТА.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.