В воскресенье в Баку будет ветрено, до 32 градусов тепла

7 июля 2018 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 23-26, днем 29-34, в Баку ночью 24-26, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70 процентов, днем 40-45 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 26-27 градусов, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) температура морской воды 27-28 градусов, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

В некоторых северных и западных районах страны временами ожидаются грозовые дожди, местами слабый туман. Западный ветер ночью и утром местами будет сильным.

Температура воздуха ночью 21-26, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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