Проведенное Президентом Азербайджана совещание в скором времени даст результат - депутат

БАКУ /Trend/ - Проведение Президентом Ильхамом Алиевым оперативного совещания в связи с аварией, произошедшей на ТЭС в Мингячевире, показывает, что глава государства уделяет внимание всем вопросам общества и оперативно реагирует на происходящие события.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, отключение электроэнергии болезненно отразилось на обществе.

«Но государство за короткое время решило проблему. На совещании в первую очередь были рассмотрены причины, приведшие к аварии. Если учесть, что за последние 15 лет в стране было построено 30 электростанций, то это создает максимальные условия для бесперебойного обеспечения электроэнергией каждого дома в Азербайджане. Но пустоты в этой сфере привели к событию третьего июля. Однако резкая критика Президента Ильхама Алиева в адрес лиц, ответственных за эту сферу, а также требование принять серьезные шаги для решения проблемы еще раз показали, что забота о гражданине Азербайджана и условиях его жизни - одно из главных направлений политики Президента. Считаю, что совещание, проведенное Президентом Азербайджана, в скором времени даст результат. Самым важным моментом совещания стала признательность гражданам Азербайджана за проявленную солидарность в возникшей ситуации, единство и поддержку. Это еще раз доказало, что народ и государство едины и общество поддерживает власть», - скавзал Мирзазаде.

Напомним, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в сфере энергетики страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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