Завтра в Баку ожидается до 35 градусов тепла

8 июля 2018 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в воскресенье.

Температура воздуха ночью составит 24-27, днем - 30-35 градусов тепла.

На северных пляжах Абшерона завтра (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов.

В районах Азербайджана завтра будет солнечно, ветер восточный. Температура ночью 21-26, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градуса тепла.

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