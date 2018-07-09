Минобразования Азербайджана о статистике обращений за прошлый месяц

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало статистику звонков, поступивших в информационный центр («горячую линию» 146), а также статистику услуг, предоставленных гражданам в центре приема граждан в июне.

Об этом в понедельник говорится в сообщении минобразования.

В июне в отдел по работе с гражданами в общей сложности поступило 8 828 обращений.

Согласно статистике, в информационном центре было принято 5 495 звонков. Центр приема граждан оказал услуги 3 333 гражданам.

В центре приема граждан было принято и зарегистрировано 795 документов (464 заявления, 323 письма, восемь других документов).

Большая часть поступивших обращений была связана со сменой мест работы учителей и их приемом на работу, признанием (нострификацией) дипломов, диагностическим оцениванием учителей и приемом в первые классы общеобразовательных школ.

Отметим, что за прошлый месяц в информационный центр чаще обращения поступали в четверг (1350 обращений) и пятницу (1214 обращений), в центр приема граждан обращения чаще поступали в среду (861 обращение) и пятницу (715 обращений).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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