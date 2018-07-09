Минобразования Азербайджана о статистике обращений за прошлый месяц

9 июля 2018 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана обнародовало статистику звонков, поступивших в информационный центр («горячую линию» 146), а также статистику услуг, предоставленных гражданам в центре приема граждан в июне.

Об этом в понедельник говорится в сообщении минобразования.

В июне в отдел по работе с гражданами в общей сложности поступило 8 828 обращений.

Согласно статистике, в информационном центре было принято 5 495 звонков. Центр приема граждан оказал услуги 3 333 гражданам.

В центре приема граждан было принято и зарегистрировано 795 документов (464 заявления, 323 письма, восемь других документов).

Большая часть поступивших обращений была связана со сменой мест работы учителей и их приемом на работу, признанием (нострификацией) дипломов, диагностическим оцениванием учителей и приемом в первые классы общеобразовательных школ.

Отметим, что за прошлый месяц в информационный центр чаще обращения поступали в четверг (1350 обращений) и пятницу (1214 обращений), в центр приема граждан обращения чаще поступали в среду (861 обращение) и пятницу (715 обращений).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новый замминистра образования Азербайджана отметила важность организации дошкольных групп
Общество 14:53
В Азербайджане меняются правила приема в колледжи лиц с высшим образованием
Общество 6 июля 16:58
Национальная академия наук и минобразования Азербайджана укрепляют IT-сотрудничество (ФОТО)
ИКТ 22 июня 12:43
В Азербайджане новые правила внутришкольного оценивания будут применяться со следующего учебного года - министр
Общество 21 июня 18:17
Для Азербайджана 2017/2018 учебный год был очень успешным - министр
Общество 14 июня 21:02
Минобразования Азербайджана о количестве переведенных студентов
Общество 12 июня 17:28
Лента новостей
Грузооборот КТЖ вырос на 7%
Казахстан 17:13
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на поставку ремонтных конструкций
Тендеры 17:11
Создан оргкомитет в связи со 100-летием МИД Азербайджана (ФОТО)
Политика 17:08
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 10 июля
Бизнес 17:07
Израиль обещает жестко отвечать на любые нарушения демилитаризованной зоны
Израиль 17:06
В Турции объединено ряд министерств
Турция 17:06
Текстильные компании Узбекистана и США могут осуществить совместные инвестпроекты
Узбекистан 17:04
Азербайджанская компания экспортировала «умные чайники» в Великобританию
ИКТ 16:50
Мы непозволительно мало знаем о них - о тех, кто меняет реальность в Баку... (ФОТО)
Культура 16:50