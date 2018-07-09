В завтрашних экзаменах в Азербайджане примут участие свыше 26 тысяч абитуриентов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр 10 июля проведет очередные экзамены, говорится в сообщении Центра, распространенном в понедельник.

В экзаменах примут участие 18 116 выпускников прошлых лет, подавших документы в V группу специальностей (специальности, требующие особых способностей) вузов, и в колледжи на базе полного среднего образования (11 лет); 4 437 выпускников прошлых лет, подавших документы в колледжи на базе общего среднего образования (9 лет), 847 учащихся IX классов, являющихся выпускниками этого года, прошедшие регистрацию для участия в аттестации в порядке экстерната, а также по уважительной причине не сумевшие принять участие в выпускных экзаменах, и 2 614 учащихся XI классов.

В экзаменах ожидается участие 26 014 человек.

Экзамены состоятся в 50 экзаменационных центрах в девяти городах и районах Азербайджана – Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Абитуриенты, которые будут участвовать в этих экзаменах, с 4 июля могут распечатать пропускной экзаменационный лист.

Абитуриенты должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист, оригинал документа, удостоверяющего личность. Граждане Азербайджана, включая учащихся в возрасте до 16 лет – удостоверение личности, иностранцы - личные паспорта и удостоверение, разрешающее проживание стране, лица без гражданства - удостоверения личности, а также удостоверение, разрешающее проживание в стране, иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семьи - удостоверение беженца.

Учащиеся, в удостоверениях личности которых отсутствует фотография, наряду с другими документами должны принести справку с вклеенной фотографией размером 3х4, выданную и заверенную печатью учебного заведения.

В случае отсутствия у абитуриентов одного из документов или несоответствия между документами, они не будут допущены в здание, где проходит экзамен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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