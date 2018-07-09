В Азербайджане меняется принцип приема детей в школы

9 июля 2018 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прием детей в первый класс, которым исполнилось шесть лет во время календарного года, может привести к переполненности школ на определенных территориях. Об этом в понедельник сказала замминистра образования, временно исполняющая обязанности директора Управления образования по городу Баку Махаббат Велиева.

Велиева отметила, что сегодня в стране переполненность наблюдается в определенных школах, в основном - в бакинских школах.

«Мы всегда говорили о том, что в 32 столичных школах наблюдается переполненность. В соответствии с изменением, внесенным в закон «Об образовании», в календарном году в школы могут быть приняты дети, которым исполнилось шесть лет. Мы должны принять этих детей в школу. Естественно, что на определенных территориях это может привести к небольшой переполненности школ», - отметила временно исполняющая обязанности.

По словам Велиевой, имеются школы, в которых при приеме в первый класс не применяется территориальный принцип. «В школы, где будет наблюдаться переполненность, дети будут приниматься, в первую очередь, по территориальному принципу. И только в случае, если останутся дополнительные места, возможен прием других детей. В следующем учебном году этот вопрос будет находиться в центре строгого внимания. Уже второй год, как прием пятилетних детей в подготовительные группы осуществляется посредством электронной системы. Скорее всего, при приеме в дошкольные группы территориальный принцип будет применяться шире», - отметила Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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