Новый замминистра образования Азербайджана отметила важность организации дошкольных групп

9 июля 2018 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник при организационной поддержке Управления образования по городу Баку состоялась конференция, посвященная итогам «Года качества в общем образовании».

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования, исполняющая обязанности заведующего Управлением образования по Баку Махаббат Велиева, руководители соответствующих структурных отделений Управления, руководители образовательных учреждений.

Замминистра образования рассказала об итогах 2018/2019 учебного года и предстоящих задачах в следующем году. Велиева также рассказала о формировании личности учеников, об оценке их знаний, посещаемости, качестве воспитательного процесса, о факторе ценности образования, приема учеников в первый класс, важности организации дошкольных групп. Замминистра также затронула вопросы совершенствования работы управления образовательных учреждений, реализации новых проектов, повышения общественного авторитета школ и другие соответствующие вопросы.

На конференции обсуждались вопросы организации внутришкольного мониторинга и использования результатов внутришкольного оценивания в управлении, а также рассматривались проблемы подготовки тестовых заданий, организации психологической службы в школе и роли здорового психологического климата, повышения деятельности преподавателей.

В ходе обсуждений были выдвинуты предложения по различным вопросам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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