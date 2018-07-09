Завтра в Баку до 36 градусов тепла

9 июля 2018 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-27, днем 33-37 градусов тепла, в Баку ночью 25-27, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона завтра (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов тепла. На пляжах завтра будет благоприятная погода, ветер северо-восточный.

В районах Азербайджана завтра без осадков, ветер восточный. Температура воздуха ночью 22-26, днем 36-41 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 27-32 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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