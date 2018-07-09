В одном из районов Баку будут перебои в подаче газа

9 июля 2018 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Хатаинском районе Баку будут перебои в подаче газа, говорится в понедельник в сообщении ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, перебои будут наблюдаться на части проспектов Гянджа, Бабека, улиц С.А.Ширвани, Сараево, М.Хади, И.Зульфугаров, Х.Мамедов, селе Ахмедли Хатаинского района и на прилегающих к ним территориях и связаны с подключением новым газовых линий диаметром 400 и 325 миллиметров.

Работы будут завершены в течение дня.

ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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