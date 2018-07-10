ВОЗ попросили включить радикализм в список заболеваний - УМК

БАКУ /Trend/ - После создания Управления мусульман Кавказа (УМК) в его составе не было ни одной радикальной группы и радикального течения.
Об этом сказал глава аппарата УМК Симран Гасанов во вторник на конференции на тему «Организация совместной деятельности в борьбе с религиозным радикализмом и ее значение».
Как сказал Гасанов, нельзя утверждать, что в Азербайджане нет таких течений, но опроверг их создание именно в структуре УМК и в общинах.
По его словам, ислам никак не связан радикализмом.
«Вообще все небесные религии опираются на концепцию терпимости и сдержанности. Один из профессоров Оксфордского университета назвал радикализм психическим заболеванием. К Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратились с просьбой включить радикализм в список заболеваний. Действительно, исследуя суть религиозного радикализма, приходишь к выводу, что это психическое заболевание», - сказал Гасанов
Он отметил, что в последние годы в Азербайджане были предприняты многочисленные меры для пресечения религиозного радикализма.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.