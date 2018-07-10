ВОЗ попросили включить радикализм в список заболеваний - УМК

10 июля 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После создания Управления мусульман Кавказа (УМК) в его составе не было ни одной радикальной группы и радикального течения.

Об этом сказал глава аппарата УМК Симран Гасанов во вторник на конференции на тему «Организация совместной деятельности в борьбе с религиозным радикализмом и ее значение».

Как сказал Гасанов, нельзя утверждать, что в Азербайджане нет таких течений, но опроверг их создание именно в структуре УМК и в общинах.

По его словам, ислам никак не связан радикализмом.

«Вообще все небесные религии опираются на концепцию терпимости и сдержанности. Один из профессоров Оксфордского университета назвал радикализм психическим заболеванием. К Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратились с просьбой включить радикализм в список заболеваний. Действительно, исследуя суть религиозного радикализма, приходишь к выводу, что это психическое заболевание», - сказал Гасанов

Он отметил, что в последние годы в Азербайджане были предприняты многочисленные меры для пресечения религиозного радикализма.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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