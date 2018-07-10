Исследования 56 профессиональных экспертов в «Эксперт UNEC» (ФОТО)

10 июля 2018 13:23 (UTC+04:00)

Вышел в свет очередной номер журнала «Эксперт UNEC», учрежденный Азербайджанским государственным экономическим университетом.

В очередном номере журнала широкое место отведено исследованиям 56 профессиональных экспертов UNEC по вопросам экономики знаний, социального бизнеса, налогов и международной торговли. В журнале «Эксперт UNEC» читатели смогут ознакомиться с составляющими основу глобального информационного общества экономикой знаний, процессом его материализации, рынком труда будущего, в том числе рейтингом стран по экономике знаний.

В журнале рассматриваются проблемы оптимизации налогового бремени, формирования культуры уплаты налогов, налогообложения, широко анализируется мировой опыт в крипто экономике и налоговой амнистии. В то же время в исследованиях экспертов нашли место устойчивое развитие, инклюзивное образование, поддержка социального бизнеса, стартапы социального бизнеса.

Электронную версию журнала «Эксперт UNEC» можно прочитать здесь.

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