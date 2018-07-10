Ограничивается движение на Украинском круге в Баку

10 июля 2018 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках ремонтно-строительных работ на ул. Мухаммеда Хади в ночь на 11 июня начнутся работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на участке Украинского круга, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник.

В связи с этим движение от круга в направлении проспекта Гянджа, Неапольской улицы и от ул. Мухаммеда Хади в сторону станции метро «Ахмедлы» будет частично ограничено.

Работы на Украинском круге будут продолжаться несколько дней. За этот период движение на круге будет поэтапно ограничиваться по определенным направлениям.

Во избежание пробок водителей просят пользоваться альтернативными дорогами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ограничивается автодвижение на дороге Баку-Алят-Газах
Общество 3 июля 16:13
Ограничивается автодвижение на дороге Сабунчи-Забрат
Общество 27 июня 10:41
На ряде дорог Баку будет ограничено движение
Общество 30 мая 15:59
Ограничивается движение транспорта на трех дорогах Баку
Общество 15 мая 15:10
На двух проспектах Баку будет ограничено автомобильное движение
Общество 7 мая 17:15
На одном из проспектов Баку ограничивается движение транспорта
Общество 3 мая 15:56
Лента новостей
США рассмотрят запросы ряда стран о разрешении покупать нефть у Ирана
США 20:05
Президент Ильхам Алиев: При совместных усилиях Турции и Азербайджана в регионе воцарится мир
Политика 19:58
Азербайджан заинтересован в поставках вооружения из Франции - политолог
Точка зрения 19:54
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов
Арабские страны 19:46
Президент Ильхам Алиев: Самую большую поддержку Азербайджан в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта получает от Турции
Нагорно-карабахский конфликт 19:43
В ЮАР разбился самолет
Другие страны 19:43
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в экономику Турции 13,9 млрд долларов
Политика 19:26
Израиль запустит первый космический аппарат на Луну в декабре 2018 года
Израиль 19:22
Трамп рассказал о "небольшом подарке" для Путина
США 19:20