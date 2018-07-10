Ограничивается движение на Украинском круге в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках ремонтно-строительных работ на ул. Мухаммеда Хади в ночь на 11 июня начнутся работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на участке Украинского круга, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник.

В связи с этим движение от круга в направлении проспекта Гянджа, Неапольской улицы и от ул. Мухаммеда Хади в сторону станции метро «Ахмедлы» будет частично ограничено.

Работы на Украинском круге будут продолжаться несколько дней. За этот период движение на круге будет поэтапно ограничиваться по определенным направлениям.

Во избежание пробок водителей просят пользоваться альтернативными дорогами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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