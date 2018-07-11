В Баку внесены изменения в схему движения ряда автобусных маршрутов

11 июля 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 11 августа, в связи с обновлением асфальтобетонного покрытия в одной из частей Украинского круга в Баку, движение транспортных средств будет ограничено. Как говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), в этой связи в схему движения автобусных маршрутов №21, 44, 60, 62, 132, 104 и 183 внесены временные изменения.

Согласно изменениям, маршруты №21, 44, 60, 132 и 183 будут двигаться в направлении "проспект Гянджа - улица Худу Мамедова", обратно в направлении "улица Мухаммеда Хади - улица Худу Мамедова - проспект Гянджа". Автобусные маршруты №62 и 104 будут двигаться в направлении "улица Мухаммеда Хади - улица Сараево - улица Тельнов - Неапольский круг".

БТА просит пассажиров с пониманием принять временные изменения.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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