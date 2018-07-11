Набор первых студентов MBA в БВШН выполнен на 100%

11 июля 2018 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) завершен прием первых студентов в магистратуру бизнес-администрирования (Master of Business Administration – MBA) на 2018-2019 учебный год.

Как говорится в сообщении Высшей школы нефти, распространенном в среду, впервые объявленная вузом программа MBA сразу же вызвала большой интерес молодых специалистов, желающих получить степень магистра в этой области. Как сообщается в специальном выпуске журнала «Абитуриент» Государственного экзаменационного центра Азербайджана, вышедшем под названием «Магистр», набор по этой специализации выполнен в БВШН на сто процентов. Занятия в магистратуре начнутся в сентябре.

Основной целью инновационной программы MBA в БВШН, полностью соответствующей современным требованиям, является подготовка менеджеров международной квалификации. Отличительные преимущества программы – перспективы успешного карьерного роста, гибкое расписание занятий, возможность обучения в одном из лучших вузов Азербайджана, приобретение теоретических знаний и практических навыков на занятиях с известными экспертами в этой области. В учебное расписание включены, среди других, такие предметы, как «Управление финансами», «Бухгалтерия для менеджеров», «Статистика коммерческой и экономической деятельности», «Принципы маркетинга», «Стратегическое управление», «Управление персоналом», «Маркетинг и международный бизнес», «Инвестиции и финансовые стратегии» и «Управление информационными технологиями». Кроме того, студенты магистратуры смогут принять участие в тренингах, стажировках и других программах вуза.

Еще одним преимуществом программы MBA в Бакинской Высшей школе нефти является преподавательский состав – опытные специалисты и руководящие сотрудники SOCAR, государственных учреждений и транснациональных компаний, что обеспечивает высокое качество обучения.

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