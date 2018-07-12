В Баку будет ограничено движение на проспекте Зии Буниятова

БАКУ /Trend/ - В Баку на путепроводе, расположенном на пересечении проспекта Зии Буниятова с улицами Асифа Магеррамова и Джейхуна Салимова в направлении круга 20 Января, 13 и 14 июля будут проводиться ремонтные работы, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в четверг.

В связи с этим на этом участке движение с завтрашнего утра будет ограничено.

Во избежание пробок водителей просят пользоваться альтернативными дорогами.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.