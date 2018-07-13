В Баку еще один автобусный маршрут переходит на систему безналичной оплаты

БАКУ /Trend/ - На автобусах маршрута № 199 с завтрашнего дня будет применяться система безналичной оплаты, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в пятницу.

Оплата за проезд будет осуществляться посредством "BakıKart".

Для обеспечения проезда посредством этих карт компания "Xaliq Faiqoğlu" выпустит на линию технически исправные и оснащенные валидаторами транспортные средства.

На остановках по маршруту движения автобусов принимаются необходимые меры по установке платежных терминалов.

Таким образом, уже 23 автобусных маршрута в Баку работают по системе безналичной оплаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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