В Баку еще один автобусный маршрут переходит на систему безналичной оплаты

13 июля 2018 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автобусах маршрута № 199 с завтрашнего дня будет применяться система безналичной оплаты, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в пятницу.

Оплата за проезд будет осуществляться посредством "BakıKart".

Для обеспечения проезда посредством этих карт компания "Xaliq Faiqoğlu" выпустит на линию технически исправные и оснащенные валидаторами транспортные средства.

На остановках по маршруту движения автобусов принимаются необходимые меры по установке платежных терминалов.

Таким образом, уже 23 автобусных маршрута в Баку работают по системе безналичной оплаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку устраняются проблемы в работе светофоров
Общество 12 июля 17:11
Будет изменено дорожное движение на одной из главных улиц Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 12 июля 16:06
В Баку переносятся автобусные остановки (ФОТО)
Общество 11 июля 15:04
В Баку внесены изменения в схему движения ряда автобусных маршрутов
Общество 11 июля 09:15
В бакинский поселок Мардакян открылся новый автобусный маршрут
Общество 7 июля 13:22
На улицах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки
Общество 6 июля 13:43
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев посмертно наградил погибших в Гяндже офицеров полиции
Политика 16:33
Москву и Кызылорду свяжут прямые авиарейсы
Казахстан 16:31
Французская компания займётся усовершенствованием водоснабжения в Узбекистане
Бизнес 16:23
Индия намерена продолжать переговоры с Россией по С-400
Другие страны 16:23
Земельная реформа в Узбекистане?
Бизнес 15:57
25 лучших пляжей мира (ФОТО)
Интересное 15:45
Мобильные операторы Азербайджана увеличили доходы
ИКТ 15:44
Американская компания завершает ремонт платформы на Каспии
Энергетика 15:42
Азербайджан может ужесточить борьбу с нелегальным импортом мобильных телефонов
ИКТ 15:32