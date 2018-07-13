Турция окажет необходимую помощь для наказания лиц, совершивших преступление в Гяндже - посол

БАКУ /Trend/ - Турция выступит против любой опасности, которая может угрожать Азербайджану.

Об этом в пятницу сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол добавил, что обеспокоен событиями, произошедшими в Гяндже, и в борьбе с терроризмом Турция до конца будет рядом с Азербайджаном.

Турция надеется, сказал Озорал, что совершившие преступление будут наказаны, и для этого окажет необходимую помощь.

В заключение посол также добавил, что Турция заинтересована в укреплении Нахчывана и окажет в этом необходимую помощь.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить общественный порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован сегодня при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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