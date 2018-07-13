Азербайджанские судьи будут оценивать выступления гимнастов на юношеских Олимпийских играх

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские судьи будут оценивать выступления гимнастов на летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут 6-18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в пятницу.

Для судейства на этих Играх приглашены судьи национальной команды по художественной гимнастике Нигяр Абдусалимова, по мужской спортивной гимнастике – Рза Алиев, по батутной гимнастике – Кямиль Гулиев.

Напомним, что на юношеских Олимпийских играх сборные команды Азербайджана по художественной гимнастике и мужской спортивной гимнастике будут представлять по одному гимнасту.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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