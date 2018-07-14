Ремонтные работы на Украинском кругу в Баку продолжатся еще неделю

14 июля 2018 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ремонтные работы на Украинском кругу в Баку продолжатся примерно неделю. Об этом в субботу сообщил Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По словам главы пресс-службы, ремонтные работы на территории Украинского круга будут вестись поэтапно. «Работы будут вестись поэтапно. Часть круга после асфальтирования откроется, и начнется ремонт в другой его части. За это время движение транспортных средств было изменено, и в первый день закрытия въезда на круг возникли пробки. Большинство водители не знали о начавшихся работах, однако сегодня ситуация нормализовалась, пробок нет», - отметил Наджафли.

Напомним, что с 10 июля в связи с работами по обновлению бетонно-асфальтового покрытия на части Украинского круга движение транспортных средств на прилегающих дорогах было ограничено, движение автобусов 21, 44, 60, 62, 132, 104 и 183 временно было изменено.

(Автр: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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