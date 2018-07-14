В Азербайджане созданы Рабочие группы по поощрению экотуризма

14 июля 2018 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественный совет при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана провел очередное заседание, на котором с учетом актуальных направлений деятельности министерства, было принято решение о создании постоянных Рабочих групп по защите биоразнообразия и поощрению экотуризма, экологическому градостроительству и управлению пластиковыми отходами, говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу.

Был также определен предварительный состав этих групп и принято решение об их утверждении на следующем заседании.

На заседании была заслушана информация о работе, проведенной в последнее время Советом, обсуждены текущие вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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