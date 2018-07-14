В Азербайджане вступили в силу новые изменения в миграционное законодательство

14 июля 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вступили в силу новые изменения, внесенные в миграционное законодательство.

Так, согласно изменениям в статью 21 Миграционного кодекса, предусмотрена регистрация по месту проживания иностранцев и лиц без гражданства, желающих остаться в Азербайджане на срок более 15 дней. До настоящего времени этот срок ограничивался 10 днями.

Согласно с изменениями в закон, в случае устранения оснований, приведших к аннулированию разрешения на пребывание, проживание и трудовую деятельность иностранцев и лиц без гражданства, будут отменены ограничения, введенные на их въезд в страну.

Кроме того, отменено положение, предусматривающее введение запрета сроком на 5 лет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. В прежней редакции Кодекса в случае, если иностранец или лицо без гражданства за последние три года два и более раз привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, то в отношении него вводился запрет на въезд в страну сроком на 5 лет.

Другим вопросом, предусмотренным изменениями Кодекса, является выезд и повторное возвращение в страну иностранцев и лиц без гражданства, на которых был наложен административный штраф. Отныне они смогут выехать из страны даже в случае невыплаты штрафа, без введения какого-либо ограничения на их повторный въезд в Азербайджан.

В этом случае ограничение на въезд в страну действует до выплаты штрафа, и после его выплаты введенное на въезд в страну ограничение, устраняется.

Согласно изменениям, иностранцы (лица без гражданства), получившие отказ в получении разрешения на постоянное проживание, смогут обратиться для получения разрешения на временное проживание в Государственную миграционную службу, предоставив лишь анкету-заявление.

Что касается введения новых статей 150.15 и 150.16 в Кодекс об административных правонарушениях, то лицу, не оплатившему штраф течение одного месяца со дня вступления в силу решения о применении административного взыскания по административному штрафу, за каждый неоплаченный день, но не более двух месяцев, будут начисляться пенни в размере 1 процента от суммы штрафа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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