В воскресенье в Баку без осадков, ветер усилится

14 июля 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, временами ожидается усиление северо-западного ветра, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 25-27, днем 32-36 градуса тепла, в Баку ночью 25-27, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды составит 26-27 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды составит 27-28 градусов.

В связи со временами усиливающимся северо-западным ветром министерство экологии и природных ресурсов рекомендует быть осторожным отправляющимся на пляж.

В районах Азербайджана без осадков, однако, вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. Западный ветер местами усилится. Ночью 22-27, днем 36-41, в горах ночью 14-19, днем 25-30 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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