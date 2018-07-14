Ремонт дорог и улиц Баку будет проводиться только в ночное время

14 июля 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для сведения к минимуму неудобств гражданам Госагентство автомобильных дорог отныне планирует проводить ремонтные работы, способствующие ограничению движению на дорогах, с вечера (23:00) и до утренних часов, говорится в сообщении Агентства, распространенном в субботу.

В настоящее время в связи со строительно-ремонтными работами частично ограничено движение на автодороге Баку-Сумгайыт - от Хырдаланского круга в направлении города, на Украинском кругу и на проспекте Зии Буниятова в направлении круга 20 Января.

Работы на перечисленных территориях проводятся поэтапно. В целях минимизации неудобств гражданам и своевременного проведения работ согласно графику, дорожно-ремонтные работы планируется завершить за короткий срок.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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