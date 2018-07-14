Выявлены недочеты в деятельности сельскохозяйственных ярмарок в Баку и Сумгайыте (ФОТО)

14 июля 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности продолжает мониторинги на ярмарках продаж сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении структуры, распространенном в субботу.

Сегодня были проверены ярмарки Баку и Сумгайыта, документы происхождения вынесенной на продажу продукции, взяты пробы продукции для проведения лабораторных анализов.

По предварительным результатам проверок были выявлены недочеты в расфасовке, транспортировке и условиях продаж продукции.

В ходе мониторингов продавцы были проинформированы о правилах продовольственной безопасности, а потребители - с особенностями, на которые следует обратить внимание в сфере продовольственной безопасности, выбирая ту или иную продукцию.

Отметим, что Агентство продовольственной безопасности с прошлой недели приступило к мониторингам сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных ярмарках.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В образовательных учреждениях Азербайджана будет госконтроль рациона питания
Общество 29 июня 16:25
В Азербайджане будет усилен контроль за соблюдением стандартов разделки мяса
Общество 29 июня 15:44
В Азербайджане граждане смогут оперативно сообщать о нарушениях в продовольственной сфере
Экономика 29 июня 14:52
В Азербайджане меняются правила поставки и регистрации агрохимических средств
Экономика 29 июня 13:41
В Азербайджане пройдут мониторинги центров отдыха
Туризм 29 июня 13:26
В Азербайджане для забоя скота будут созданы специальные места
Общество 29 июня 13:12
Лента новостей
В Азербайджане вступили в силу новые изменения в миграционное законодательство
Общество 16:26
Летние каникулы: где и как отдыхают азербайджанские звезды (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 16:11
Более половины страховых сборов в Азербайджане пришлось на одну страховую группу
Бизнес 16:02
Путин предложил Аббасу обсудить на встрече двусторонние и региональные вопросы
Россия 16:01
Предотвращена массовая миграция итальянской саранчи из Грузии в Азербайджан (ФОТО)
Экономика 15:55
Лейли и Меджнун для бакинских театралов (ФОТО)
Культура 15:48
Лоукостеру Wizz Air предложили летать в Узбекистан
Узбекистан 15:40
КТК-Россия объявил тендер на перевооружение газовых систем сброса давления
Тендеры 15:27
На границе Израиля с Газой сработали сирены тревоги
Израиль 15:26