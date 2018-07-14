Выявлены недочеты в деятельности сельскохозяйственных ярмарок в Баку и Сумгайыте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности продолжает мониторинги на ярмарках продаж сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении структуры, распространенном в субботу.

Сегодня были проверены ярмарки Баку и Сумгайыта, документы происхождения вынесенной на продажу продукции, взяты пробы продукции для проведения лабораторных анализов.

По предварительным результатам проверок были выявлены недочеты в расфасовке, транспортировке и условиях продаж продукции.

В ходе мониторингов продавцы были проинформированы о правилах продовольственной безопасности, а потребители - с особенностями, на которые следует обратить внимание в сфере продовольственной безопасности, выбирая ту или иную продукцию.

Отметим, что Агентство продовольственной безопасности с прошлой недели приступило к мониторингам сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных ярмарках.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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