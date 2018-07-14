С начала года 17 человек были привлечены к ответственности по фактам торговли людьми

14 июля 2018 20:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала года 17 человек были привлечены к судебной ответственности по фактам торговли людьми.

Об этом в субботу сказал первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов, выступивший с докаладом на заседании коллегии в МВД, посвященном борьбе с преступностью, итогам деятельности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в первом полугодии 2018 года и предстоящим задачам.

"В результате работ, проводимых на основе национального плана деятельности и соответствующих законодательных актов, было выявлено 105 преступлений по торговле людьми, обезврежено 8 преступных группировок из 18 человек, в рамках уголовных дел, возбужденных по этим фактам, 17 человек были привлечены к судебной ответственности, а также обеспечена реинтеграция в общество 66 лиц, ставших жертвами торговли людьми" - сказал он.

Первый замминистра отметил, что в результате эффективных мер по борьбе с наркотрафиком, являющимся одним из транснациональных организованных преступлений, у преступников по 1708 фактам в этом направлении, в том числе по 525 фактам продажи изъято 734,4 килограмма наркотических веществ, что по сравнению с первым полугодием прошлого года больше на 131 килограмм.

"На основе специального плана мероприятий, принятого в мае текущего года, были обнаружены и уничтожены 78,8 тонны дикорастущей и незаконно культивированной конопли", - сказал Эйвазов.

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