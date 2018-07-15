Один из преступников, связанных с событиями в Гяндже, уничтожен при попытке подрыва гранаты

БАКУ /Trend/ - Рашад Беюккишиев, обвиняемый в попытке нарушить общественный порядок в Гяндже, был уничтожен отрядом особого назначения МВД «Асланлар» при попытке подорвать гранату.. Об этом в воскресенье Trend сообщили в МВД страны. Беюккишиев Рашад Мамедали оглу, 1988 года рождения, совершил нападение и убийство с использованием тупых и колюще-режущих предметов сотрудника полиции, выполнявшего свои служебные обязанности.

В сообщении говорится, что во время задержания в селе Моранлы Шамкирского района Беюккишиев открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, оказав вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен.

Беюккишиев и ранее был судим за убийство родной матери. После освобождения из тюремного заключения, он уехал в Российскую Федерацию.

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