Завершается регистрация на специальности V группы вузов и колледжей Азербайджана, требующие особых способностей

16 июля 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в понедельник в 23:59 завершится электронная регистрация на специальности, требующие особых способностей V группы вузов и колледжей на базе девятого и одиннадцатого классов, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Экзамены по способностям по специальностям V группы вузов и колледжей на базе полного среднего образования (11 лет) пройдут с 23 июля по 9 августа.

Экзамены по способностям по специальности «Архитектура» в I группу вузов пройдут с 31 июля по 2 августа. Регистрация будет проводиться 21-24 июля.

Экзамены по способностям в колледжи на базе общего среднего образования (девять классов) будут проводиться с 30 июля по 3 августа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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