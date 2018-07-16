На одной из улиц Баку будет полностью ограничено движение

16 июля 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшней ночи до завтрашнего утра (00:00 - 05:00) в рамках реконструкции улицы Мир Джалала, расположенной в 9-м микрорайоне Бинагадинского района Баку, будет проводиться демонтаж электрических столбов, в связи с чем движение на улице будет полностью ограничено.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Госагентство просит водителей воспользоваться альтернативными дорогами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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