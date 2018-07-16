Азербайджанские гимнасты завоевали «золото» на фестивале European Gym for Life Challenge

16 июля 2018 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организации Европейского гимнастического союза (UEG) бельгийский Льеж принимал крупный международный гимнастический фестиваль European Gym for Life Challenge, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в понедельник.

Выступая со вступительным словом на проводимом впервые фестивале, президент UEG Фарид Габибов пожелал успехов всем участникам.

В мероприятии, в котором участвовали 800 гимнастов из 12 стран, принимала участие и команда Азербайджана.

На этом фестивале, организованном для совершенствования групповых выступлений, выступили команды гимнастов 2006 года рождения и более взрослые гимнасты.

Интересные и красочные композиции оценивались в основном по разнообразию, технике, безопасности, оригинальности, общему впечатлению и развлекательным критериям.

В этом виде выступлений все участники были засчитаны победителями, им были вручены золотые, серебряные и бронзовые медали.

Блестящие выступления представляющей Азербайджан группы в составе Руслана Эйвазова, Акифа Керимли, Нармины Гусейновой, Эльчина Мамедова, Фарида Мустафаева, Мурада Акперова, Нарын Гурбановой, Гюллю Агаларзаде, Нармин Джахангировой и Сеймура Джафарова были выбраны одними из лучших среди 37 команд, и удостоены золотой медали.

Азербайджанские гимнасты запомнились не только своими выступлениями, но и необычными нарядами, поэтому были награждены дипломом в номинации Best Costume.

А в номинации Wow Performance отличалась португальская команда.

Напомним, что на прошлогоднем фестивале World Gym for Life Challenge, организованном Международной федерацией гимнастики в столице Норвегии Осло, представители Азербайджана завоевали золотую медаль.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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