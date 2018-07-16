Завтра в Баку возможен кратковременный дождь с грозой

16 июля 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, без осадков, однако к вечеру в отдельных местах возможен кратковременный дождь с грозой, ветер умеренный северо-западный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов. Ветер умеренный северо-западный.

В некоторых районах Азербайджана временами возможны грозовые дожди, местами ливни, град. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура ночью 20-25, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Завтра умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятны для метеозависимых людей.

С сегодняшнего вечера и до среды в районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах прогнозируются проливные дожди, град. Есть вероятность разлива некоторых горных рек.

. (Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку ветер усилится
Общество 15 июля 18:22
В воскресенье в Баку без осадков, ветер усилится
Общество 14 июля 15:23
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане в выходные дни
Общество 13 июля 19:08
В Азербайджане температура будет снижаться, ветер усилится
Общество 13 июля 13:11
С завтрашнего дня в Азербайджане станет прохладнее
Общество 12 июля 13:22
Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла
Общество 11 июля 15:28
Лента новостей
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону Сирию и Россию
Турция 16:08
Казахстанский тенге остается стабильным по отношению к доллару США
Бизнес 16:07
Азербайджанский Turanbank незначительно увеличил кредитный портфель
Бизнес 16:00
Обнародованы сроки поставки SOCAR дизтоплива в Украину
Энергетика 15:53
На крупных автотрассах Азербайджана ремонтируются отбойники вдоль дорог
Общество 15:52
Сегодня вечером начнется обновление дорожной разметки на трассе Баку-Сумгайыт
Общество 15:49
Завершается регистрация на специальности V группы вузов и колледжей Азербайджана, требующие особых способностей
Общество 15:42
Путин предложил Трампу обсудить "болевые точки" в двусторонних отношениях
Россия 15:41
Трамп заявил, что у России и США есть шанс наладить отношения
США 15:39