Стали известны причины проседания дороги в центре Баку

16 июля 2018 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время работ на просевшем участке дороги по ул. Джалила Мамедгулузаде в Насиминском районе Баку примерно на глубине 5-6 метров была обнаружена железобетонная конструкция, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

В ходе предварительного расследования было установлено, что это подвальная часть многоэтажного здания, которая была снесена не полностью и была засыпана землей.

В связи с тем, что строительство станции метро под условным названием «В-04» проходит и на территории ул. Джалила Мамедгулузаде, с 2012 года часть дороги на данной улице была закрыта и огорожена.

По заказу ЗАО «Бакинский метрополитен» на свободной территории временно была проложена альтернативная дорога.

Из-за того, что временная дорога была построена над подвалом многоэтажного здания, засыпанным землей, а также в связи с тем, что бетонный потолок между этажами, находясь 6-7 лет под землей, подвергся коррозии, на дороге произошло проседание.

В настоящее время на территории ведутся геологоразведочные работы.

Отметим, дорога, на которой произошло проседание, не находится на балансе Государственного агентства автомобильных дорог, поскольку была проложена как альтернативная временная дорога по заказу ЗАО «Бакинский метрополитен».

Подробная информация о работах, проводимых на территории, будет предоставлена дополнительно.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На крупных автотрассах Азербайджана ремонтируются отбойники вдоль дорог
Общество 15:52
Сегодня вечером начнется обновление дорожной разметки на трассе Баку-Сумгайыт
Общество 15:49
На одной из улиц Баку будет полностью ограничено движение
Общество 15:11
Ремонт дорог и улиц Баку будет проводиться только в ночное время
Общество 14 июля 14:32
Ремонтные работы на Украинском кругу в Баку продолжатся еще неделю
Общество 14 июля 10:56
На автотрассе Баку-Губа продолжается ремонт отбойников
Общество 13 июля 15:27
Лента новостей
В Азербайджане объявлен прием курсантов на медфакультет Гюльхане турецкого университета
Общество 17:53
В Хельсинки начались переговоры России и США в расширенном составе
Россия 17:49
Маршрут “Викинг” может быть соединен с коридором Европа-Кавказ-Азия (Эксклюзив)
Бизнес 17:48
В Ливии восемь мигрантов задохнулись в грузовике
Арабские страны 17:47
Встреча Путина и Трампа тет-а-тет длилась дольше запланированного
Россия 17:45
Метрополитен Алматы объявил тендер на покупку электропоездов
Тендеры 17:43
Коммерческий банк Узбекистана может провести IPO в 2019 году (Эксклюзив)
Бизнес 17:39
Самые яркие моменты азербайджанцев на чемпионате мира по футболу в России (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 17:36
Российская ГК опровергла информацию о продаже пакета акций азербайджанской госкомпании SOCAR
Энергетика 17:34