Стали известны причины проседания дороги в центре Баку

БАКУ /Trend/ - Во время работ на просевшем участке дороги по ул. Джалила Мамедгулузаде в Насиминском районе Баку примерно на глубине 5-6 метров была обнаружена железобетонная конструкция, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

В ходе предварительного расследования было установлено, что это подвальная часть многоэтажного здания, которая была снесена не полностью и была засыпана землей.

В связи с тем, что строительство станции метро под условным названием «В-04» проходит и на территории ул. Джалила Мамедгулузаде, с 2012 года часть дороги на данной улице была закрыта и огорожена.

По заказу ЗАО «Бакинский метрополитен» на свободной территории временно была проложена альтернативная дорога.

Из-за того, что временная дорога была построена над подвалом многоэтажного здания, засыпанным землей, а также в связи с тем, что бетонный потолок между этажами, находясь 6-7 лет под землей, подвергся коррозии, на дороге произошло проседание.

В настоящее время на территории ведутся геологоразведочные работы.

Отметим, дорога, на которой произошло проседание, не находится на балансе Государственного агентства автомобильных дорог, поскольку была проложена как альтернативная временная дорога по заказу ЗАО «Бакинский метрополитен».

Подробная информация о работах, проводимых на территории, будет предоставлена дополнительно.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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