БАКУ /Trend/ - В Баку продлен маршрут автобуса № 199, говорится в сообщении Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, распространенном в понедельник.

Ранее маршрут начинался от остановки перед «Восточным рынком» и завершался у молодежного городка «Абшерон», включая Масазырский круг.

Учитывая многочисленные обращения в Госслужбу пассажиров, проживающих на этой территории, и студентов, обучающихся Бакинском университете инжиниринга, маршрут был продлен до остановки перед университетом.

Напомним, что по указанию Бакинского транспортного агентства (БТА) оплата в автобусах маршрута № 199 осуществляется по системе безналичной оплаты.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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