Молодой преподаватель UNEC ведет исследование в университете США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Преподаватель кафедры «Международная экономика» (на английском языке) UNEC Туран Сулейманов ведет исследование в университете США Southern New Hampshire (SNHU), сообщает вуз в понедельник.
Сулейманов, ведущий исследование в Школе бизнеса по приглашению SNHU, в рамках визита выступил в качестве гостя-докладчика по дисциплине «Лидерство и организационное поведение», преподаваемой по программе MBA. Дав толкование теории поведения сотрудников и удовлетворения работой, преподаватель показал кейсы по теме и раскрыл сущность важных факторов.
Молодой преподаватель UNEC продолжает исследования в Америке в направлении брендирования высших учебных заведений.
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