При поддержке Kapital Bank продолжается проект "Təhsil avtobusu"

17 июля 2018 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Kapital Bank в рамках программы образования «Azərbaycan üçün öyrət» состоялся очередной проект – летняя школа «Təhsil avtobusu» («Автобус знаний»), сообщает банк во вторник.

На мероприятии присутствовал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов и другие лица. Проект продолжится до 23 июля 2018 года.

Летняя школа «Təhsil avtobusu» пройдет в виде тура по городам, Губа, Масаллы, Шемкир, Шеки, Габала и Баку. Участники проекта будут участвовать на занятиях по карьере и развития личности.

Следует отметить, благодаря программе «Azərbaycan üçün öyrət», согласно стратегии развития школьного образования страны, будут созданы условия для повышения качества образования.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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