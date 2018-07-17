В Азербайджане увеличены госпошлины на выдачу и замену водительских прав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличена госпошлина для выдачи или замены водительского удостоверения.

Это отражено в изменении к закону «О государственной пошлине».

Согласно изменению, в статье 18.65.5.1 закона (выдача или замена водительского удостоверения) госпошлина в 18 манатов заменена суммой в 25 манатов.

Госпошлина для выдачи свидетельства о регистрации (статья 18.65.7) увеличена с 17 до 25 манатов.

Изменения, внесенные в закон в связи с пошлинами, уже опубликованы, и вступают в силу с сегодняшнего дня, сказал во вторник Trend эксперт по транспортным вопросам Эршад Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтие. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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