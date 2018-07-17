В связи с событиями в Гяндже арестованы еще четыре человека (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с событиями в Гяндже 16 июля были арестованы еще четыре человека - Джейхун Гурбанов, Вугар Аллахвердиев, Ульви Гасанов и Алим Юсифов, сообщили во вторник Trend в правоохранительных органах.

Согласно информации, арестованные обвиняются в планировании и организации в Гяндже теракта и беспорядков.

Арестованный Джейхун Алекпер оглу Гурбанов обвиняется в слежке за главой ИВ Гянджи Эльмаром Велиевым и другими лицами, против которых в будущем готовились теракты, с дальнейшей передачей этой информации Юнису Сафарову.

Следует отметить, что Джейхун Гурбанов приходится близким родственником Юнису Сафарову.

Другие арестованные Вугар Рауф оглу Аллахвердиев и Ульви Саледдин оглу Гасанов являются активными участниками событий в Гяндже, произошедших 10 июля.

Четвертый арестованный Алим Вахид оглу Юсифов, который организовал приезд в Гянджу нескольких криминальных лиц из Шамкирского района для участия в массовых беспорядках.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Решительными мерами, осуществленными сотрудниками полиции, были задержаны и приведены в Главное управление полиции города Гянджи 40 человек, остальные сбежали. Проведенными оперативными мерами порядок в центре города был полностью восстановлен в течение 30 минут.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

В то же время, в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, а 8 человек были объявлены в розыск.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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