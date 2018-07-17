Минэкологии Азербайджана оштрафовало ряд центров отдыха

17 июля 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджан и Главного управления общественной безопасности МВД провели совместный рейд на побережье Каспийского моря и пляжах с целью предотвращения случаев выброса, поджога и скопления бытовых отходов, сброса в море сточных вод, говорится в сообщении минэкологии, распространенном во вторник.

Во время рейда было установлено, что бытовые отходы и сточные воды, которые формируются в центрах отдыха и на объектах общепита, работающих в Мухтадир-Набранской зоне, управляются не в соответствии с законодательством.

Были выявлены факты скопления бытовых отходов на территории центров отдыха "Bulaq", "Üç qardaş", "Green ville", "Panorama", "Əlincə", "Raduqa", "Çıraq qala" и "Venesiya", сброса бытовых и сточных вод из центров отдыха "Təbib", "Sunset", "Elay", "Jalə" и ресторана "Panorama" в Каспийское море без очистки.

В связи с данными фактами в отношении правонарушителей были составлены протоколы согласно Кодексу об административных проступках. Они были оштрафованы на 9400 манатов.

Для устранения недостатков владельцам объектов были вручены обязательные к исполнению "принудительные поручения".

Рейды продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Генпрокуратура Азербайджана расследует факт незаконной заготовки древесины
Происшествия 16:01
В Азербайджане созданы Рабочие группы по поощрению экотуризма
Общество 14 июля 13:02
В Азербайджане наказаны арендаторы центров отдыха
Общество 13 июля 15:27
В Азербайджане началась инвентаризация лесов
Общество 11 июля 16:47
В Шахдагском национальном парке задержаны браконьеры за охоту на дагестанских туров
Происшествия 7 июля 17:03
Пожар в лесах Ярдымлинского района потушен
Происшествия 7 июля 13:54
Лента новостей
CNPC ищет в Туркменистане транспортный сервис
Тендеры 18:32
Казахстанская компания приостановит поставки продукции из Ирана
Казахстан 18:26
Гянджинские события не связаны с исламом - шейхульислам
Политика 18:15
На автотрассе Баку-Огуз попал в аварию автобус с пакистанскими туристами
Происшествия 18:12
Таджикистан резко увеличил потребление узбекского газа
Таджикистан 18:07
Российский автопроизводитель намерен увеличить продажи в Узбекистане в 2,5 раза
Бизнес 18:03
Микробизнес в Азербайджане получит новые возможности для развития
Бизнес 17:58
Etisalat выбрала решение азербайджанской компании для развертывания туристического Wi-Fi в Дубае
ИКТ 17:57
«Vodafone Украина» внедрит решение IT-компании Азербайджана
ИКТ 17:53