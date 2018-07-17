Минэкологии Азербайджана оштрафовало ряд центров отдыха

БАКУ /Trend/ - Сотрудники департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджан и Главного управления общественной безопасности МВД провели совместный рейд на побережье Каспийского моря и пляжах с целью предотвращения случаев выброса, поджога и скопления бытовых отходов, сброса в море сточных вод, говорится в сообщении минэкологии, распространенном во вторник.

Во время рейда было установлено, что бытовые отходы и сточные воды, которые формируются в центрах отдыха и на объектах общепита, работающих в Мухтадир-Набранской зоне, управляются не в соответствии с законодательством.

Были выявлены факты скопления бытовых отходов на территории центров отдыха "Bulaq", "Üç qardaş", "Green ville", "Panorama", "Əlincə", "Raduqa", "Çıraq qala" и "Venesiya", сброса бытовых и сточных вод из центров отдыха "Təbib", "Sunset", "Elay", "Jalə" и ресторана "Panorama" в Каспийское море без очистки.

В связи с данными фактами в отношении правонарушителей были составлены протоколы согласно Кодексу об административных проступках. Они были оштрафованы на 9400 манатов.

Для устранения недостатков владельцам объектов были вручены обязательные к исполнению "принудительные поручения".

Рейды продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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