Консульский отдел посольства Болгарии в Баку не будет работать 15 дней

БАКУ /Trend/ - Консульский отдел посольства Болгарии в Азербайджане с 31 июля по 14 августа работать не будет, говорится в сообщении посольства, распространенном во вторник.

В этот период документы приниматься не будут, будет приостановлена выдача виз, не будет осуществляться нотариальное заверение.

В это время каждый рабочий день с 15:00 до 16:00 желающие могут записаться в очередь на 15 августа.

Тел: (00994) 51 225 74 71.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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