Третий дом для журналистов в Баку будет сдан в августе 2020 года

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается строительство третьего здания для журналистов, фундамент которого был заложен в 2017 году. Об этом в среду сказал глава Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли.

Глава Фонда добавил, что строится третий этаж здания: «В шестнадцатиэтажном, двухблочном здании будет 255 квартир. Здание будет сдано журналистам в августе 2020 года».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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