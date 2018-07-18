Третий дом для журналистов в Баку будет сдан в августе 2020 года

18 июля 2018 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается строительство третьего здания для журналистов, фундамент которого был заложен в 2017 году. Об этом в среду сказал глава Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли.

Глава Фонда добавил, что строится третий этаж здания: «В шестнадцатиэтажном, двухблочном здании будет 255 квартир. Здание будет сдано журналистам в августе 2020 года».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фонду господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана выделено 35 млн манатов
Общество 12:46
Вугар Сафарли: Новый дом для журналистов в Баку будет сдан в ближайшие три года
Общество 25 декабря 2017 12:14
Представители медиа почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Политика 22 июля 2017 13:18
В Азербайджане проводится работа по улучшению социального положения журналистов, не имеющая аналогов в мире - Вугар Сафарли
Общество 22 июля 2017 11:20
Вугар Сафарли: Квартиры журналистам в Баку будут предоставлены 20 июля
Общество 18 июля 2017 13:52
Вугар Сафарли: Открытие жилого дома для журналистов состоится 21 июля
Общество 14 июля 2017 11:34
Лента новостей
Военные Узбекистана и Казахстана провели первые совместные учения
Узбекистан 12:49
Фонду господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана выделено 35 млн манатов
Общество 12:46
КТК-Россия объявил тендер на международные курьерские услуги
Тендеры 12:38
Bakcell организовала очередной тренинг для участников программы AppLab (ФОТО)
ИКТ 12:36
Туркменистан наращивает производство стройматериалов
Бизнес 12:30
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование и средства связи
Тендеры 12:24
Китай отверг обвинения США в нарушении правил ВТО
Бизнес 12:23
Узбекистан расширит поставки электроэнергии в Афганистан за счёт развития энергосектора (Эксклюзив)
Энергетика 12:22
ОБСЕ консультирует силовиков Туркменистана в вопросах профессиональной этики
Туркменистан 12:17