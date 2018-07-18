В Азербайджане аннулированы результаты абитуриентов, нарушивших правила вступительных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены по I и IV группам специальностей для абитуриентов, желающих поступить в вузы Азербайджана, говорится в сообщении центра, распространенном в среду.

Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ действовал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь со зданиями, где проводились экзамены, экзаменационный процесс находился под контролем.

В сообщении также отмечается, что экзамены во всех зданиях прошли в соответствии с инструкцией, абитуриентам были созданы все условия для того, чтобы продемонстрировать свои знания.

Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые абитуриенты не принесли необходимые документы, поэтому не были допущены к экзамену.

Кроме того, от участия в экзамене были отстранены абитуриенты, которые принесли с собой вспомогательные средства, в том числе мобильные телефоны, а также те, кто пытался зайти на экзамен вместо другого человека, списывал, совершал действия, противоречащие правилам экзамена. Их результаты были аннулированы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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