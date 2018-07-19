БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на каждые 10 тысяч человек придется 15 адвокатов. Об этом в четверг сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Багиров отметил, что сегодня в адвокатуру будут приняты 264 кандидатов, которые прошли все стадии и успешно сдали экзамены по квалификации. «Таким образом, впервые число адвокатов в Азербайджане превысит 1500 человек, что само по себе весьма ощутимый показатель. В частности, если три месяца назад на каждые 10 тысяч человек в стране приходилось девять адвокатов, то теперь эта цифра составит 15 человек», - отметил председатель Коллегии.

Багиров добавил, что это очень серьезная подвижка, и в то же время резко увеличится число адвокатов и в регионах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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