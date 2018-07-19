В центре Киева состоялась торжественная церемония открытия парка им. Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В центре Киеве состоялась торжественная церемония открытия парка имени всемирно известного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Украине, распространенном в четверг.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, министр культуры Украины Евгений Нищук, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, послы иностранных государств в Украине, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова Фархад Бадалбейли, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов, директор Азербайджанской государственной филармонии Мурад Адыгезалзаде, представители ведущих СМИ.

После того, как была перерезана лента, символизирующая официальное открытие парка, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев отметил, что парк разбит в центре города по поручению и рекомендации Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Посол добавил, что посольство Азербайджана продолжит работу по созданию нескольких таких парков в Украине.

Назвав открытие такого парка в центре Киева историческим событием, министр культуры Абульфас Гараев отметил, что в связи с открытием парка по указанию Президента Ильхама Алиева здесь участвует большая делегация из Азербайджана, добавил. Министр подчеркнул, что этот парк станет местом прекрасного отдыха для киевлян и гостей столицы. «Памятник Муслиму Магомаеву в парке придает особую красоту городу. Он был любимым исполнителем народов мира», - сказал министр.

Своим неповторимым вокальным исполнением всемирно известный представитель музыкальной культуры Азербайджана Муслим Магомаев завоевал сердца миллионов, сказал министр культуры Украины Евгений Нищук, добавив, что он олицетворяет нерушимые культурные связи многих народов.

Нищук подчеркнул, что Муслим Магомаев был исполнителем, принадлежащим культуре всего мира.

Автор памятника известный скульптор, народный художник Украины Сейфеддин Гурбанов сказал, что счастлив тем, что является автором памятника такой гениальной личности как Муслим Магомаев.

После выступлений состоялось открытие памятника известному певцу. Мероприятие было продолжено выступлениями деятелей культуры Азербайджана, Узбекистана, Украины и других стран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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