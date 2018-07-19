Число приезжающих в Азербайджан иностранцев превысило 10% - Госслужба миграции

БАКУ /Trend/ - Более чем на 10 процентов возросло число прибывающих в Азербайджан иностранных граждан. Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, выступая сегодня на мероприятии, посвященном итогам деятельности Службы в первой половине текущего года.

Глава Госслужбы отметил, что за шесть месяцев текущего года в Азербайджан приехало 827 352 иностранца и лиц без гражданства. «Это говорит о 10-процентном росте числа иностранцев в стране. За соответствующий период 2017 года эта цифра составила 747 107 человек», - отметил Гусейнов.

По словам главы Госслужбы, за отчетный период регистрацию по месту пребывания прошли 347 767 иностранцев и лиц без гражданства. «Это тоже означает 10-процентный рост по сравнению с прошлым годом», - отметил Гусейнов.

По словам главы Госслужбы, за отчетный период был отмечен 25-процентный рост числа иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в Азербайджане.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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