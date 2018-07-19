Число проживающих в Азербайджане лиц со статусом беженца возросло на 23% - Госслужба миграции

БАКУ /Trend/ - В текущем году число проживающих в Азербайджане лиц со статусом беженца возросло на 23 процента.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, выступая сегодня на мероприятии, посвященном итогам деятельности Службы в первом полугодии текущего года.

Глава Госслужбы отметил, что в настоящее время в Азербайджане проживают 75 человек со статусом беженца, против 61-го в минувшем году.

По словам Гусейнова, Государственная миграционная служба приняла решение в отношении 9603 иностранцев и лиц без гражданства, в том числе, граждан Азербайджана, нарушивших требования миграционного законодательства. «Это означает двухпроцентный рост по сравнению с прошлым периодом», - отметил глава Госслужбы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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