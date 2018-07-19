В Институте истории НАНА начал свою работу международный центр геноцидов

БАКУ /Trend/ - По инициативе историков мира при Институте истории Национальной академии наука Азербайджана (НАНА) приступил к деятельности международный координационный центр по проблеме геноцидов против тюрко-мусульманских народов.

Об этом на заседании Ученого совета института заявил директор учреждения, академик Ягуб Махмудов.

Ученый подчеркнул, что соответствующее решение было принято на V Международной научной конференции на тему «Геноциды против тюркско-мусульманских народов в XX веке», прошедшей в Гусаре: «Президент Ильхам Алиев всегда держит в центре внимания деятельность международных научных конференций по проблеме геноцида и направляет их участникам традиционные письма-обращения. Для углубленного изучения проблемы геноцида необходимо координировать исследования ученых из разных стран мира».

Согласно решению Ученого совета, в центре будут функционировать известные специалисты, проводящие исследования по вопросам геноцида и депортаций.

Академик Ягуб Махмудов сказал, что документы Чрезвычайной следственной комиссии, созданной правительством Азербайджанской Демократической Республики, являются неоценимым историческим источником, которые раскрывают геноциды, совершенные армянами.

Центр создаст эффективные научные связи между исследователями, занимающихся геноцидами и депортациями в мире, в том числе против тюркско-мусульманских народов.

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