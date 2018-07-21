Проведены необходимые плановые навигационные работы для подготовки к конкурсу «Кубок моря-2018» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для подготовки к проведению конкурса «Кубок моря-2018», который пройдет в Азербайджане в рамках Армейских международных игр, в Управлении навигации и картографии Главного оперативного управления были проведены необходимые плановые работы. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

В ходе проведения работ были выполнены комплексные мероприятия по определению морских полигонов, оснащению территории навигационным оборудованием и средствами, обеспечению безопасности кораблевождения в морских районах и акваториях, в которых будет проведен конкурс.

Отметим, что в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2018» на территориях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России с 28 июля по 11 августа будут организованы 28 конкурсов.

Азербайджанские военнослужащие примут участие в пяти конкурсах. Наряду с конкурсом «Кубок моря», который пройдет в Азербайджане, азербайджанские военнослужащие также будут участвовать в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

Кроме того, азербайджанские военнослужащие представят страну в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» в Иране и «Отличники войсковой разведки» в России.

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