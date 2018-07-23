Президент Ильхам Алиев решает все социальные проблемы журналистов на высоком уровне - академик

23 июля 2018 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев, заботясь о развитии медиа страны, регулярно на высоком уровне решает социальные проблемы азербайджанских журналистов. Об этом Trend сказал директор Института истории Национальной академии наук (НАНА) Азербайджана, депутат, академик Ягуб Махмудов.

По его словам, пресса Азербайджана переживает период развития.

Академик добавил, что СМИ, ставя государственные интересы страны превыше всего, демонстрируют высокий профессионализм.

Напомнив, что в этом году отмечалось 143-летие азербайджанской прессы, Махмудов сказал, что страна может гордиться большой историей национальной прессы.

«22 июля 1875 года увидела свет первая газета на азербайджанском языке «Экинчи», издание которой связано с именем Гасан бека Зардаби. Газета способствовала пропаганде передовых идей своей эпохи и призывала людей бороться с религиозным суеверием и невежеством. Это было большим достижением в истории общественной мысли Азербайджана», - сказал академик.

Коснувшись того, что Институт истории НАНА сотрудничает с медиа, Махмудов отметил, что информация о деятельности Института регулярно и на самом высоком уровне доводится до общественности.

"Научно-исследовательская деятельность Института истории находится в центре внимания руководства страны. Глава государства назвал Институт истории центром исследований истории в стране, тем самым высоко оценив его деятельность", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Туран)

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