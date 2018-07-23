"Успешная учеба в БВШН помогла мне стать стипендиатом Миланского политехнического университета"

Беседа с Эльвином Исмайыловым, который пять лет назад стал студентом Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), набрав на вступительных экзаменах 675 баллов. Еще до окончания вуза он поступил на бесплатное отделение магистратуры Миланского политехнического университета в Италии.

– Эльвин, в этом году вы окончили БВШН. Что значит для вас быть выпускником Бакинской Высшей школы нефти?

– Хочу сперва сказать, что такое быть студентом Высшей школы. Это значит, что вам повезло учиться в вузе, где работают опытные и знающие преподаватели, используются современные методы обучения, применяются новейшие технологии, есть великолепно оснащенные лаборатории, и пользоваться многими другими преимуществами. А быть выпускником БВШН значит быть конкурентоспособным молодым специалистом, обладающим прогрессивными знаниями в области новейших технологий.

– Вы поступили в магистратуру Миланского политехнического университета. Кто и как помог вам добиться этого и других успехов?

– Моя семья – это моя главная поддержка и стимул к успехам. Хорошими оценками и успехами в учебе я прежде всего обязан ответственным отношением к своим обязанностям. А стремление увидеть результаты своего труда и добиться желаемого помогает преодолевать трудности на пути к своей мечте. Если есть такое стремление, тогда человек упорно и без устали идет к своей цели.

– Когда вы больше радовались: сейчас, после принятия в магистратуру в итальянский университет, или тогда, когда поступили в БВШН?

– Если учесть, что поступление в БВШН стало моим первым большим успехом после окончания средней школы, то, наверное, это событие было самым радостным. Нельзя забывать и о том, что я смог стать студентом магистратуры Миланского политехнического университета именно благодаря образованию, полученному в Высшей школе.

– Собираетесь ли вы после окончания магистратуры в Италии вернуться? Или планируете жить и работать за пределами Азербайджана?

– После окончания магистратуры я собираюсь начать карьеру за границей и пожить там некоторое время. Сейчас у нас строятся новые заводы, внедряются новые технологии и повсеместно модернизируется производство. Думаю, что, освоив современный опыт за рубежом, я смогу успешно применить его в Азербайджане и быть более полезным своей стране.

– Вы приобрели специальность инженера по автоматизации процессов, а в Милане будете изучать автоматизацию и организацию производства. Чем вас привлекает эта область?

– Я с детства увлекался электроникой. А потом этот интерес стал осознанным. Отец часто рассказывал мне о важности и перспективах автоматизации современного производства. Так детское увлечение стало профессией. Думаю, молодым людям стоит получать образование по этой специальности, ведь она будет актуальна и через 10 лет.

Хотя сама эта профессия не нова, но она постоянно обновляется и модернизируется, причем не только в узких рамках, а развивая различные смежные отрасли. Мне нравится моя профессия, и я всегда буду востребован как специалист, так что я доволен своим выбором.

– Эльвин, а почему вы решили не работать, а продолжить образование?

– На самом деле я уже начал работать по специальности. Сейчас я работаю младшим инженером систем автоматизации и управления в компании SOCAR Polymer. Но, как я уже сказал, область, в которой я специализируюсь, развивается очень стремительно, поэтому мне важно продолжить свое образование, чтобы повысить уровень знаний и соответствовать требованиям профессии.

– Каковы ваши планы на будущее?

– Моя главная цель на ближайшее будущее – успешно закончить магистратуру, а затем найти работу по специальности.

– Как вы думаете, на чем основан успех?

– Чтобы преуспеть в какой-либо области, необходимо, чтобы она была вам интересна. Успех – это целый процесс, и первый успех может послужить основой для следующих. И не надо бояться неудач – за большой неудачей часто следует большой успех. Поэтому надо не отчаиваться, а настойчиво и с энтузиазмом добиваться своей цели.

– Что бы вы посоветовали тем молодым людям, которые только собираются стать студентами?

– Я бы порекомендовал избегать механического зазубривания материала и запоминать его в удобной форме. На вступительных экзаменах главное – быть сосредоточенным на вопросах, и это позволит избежать стресса. Не надо забывать об отдыхе: в занятиях нужно делать перерывы. И, наконец, нужно сделать выбор в соответствии со своими целями, стремлениями и уровнем знаний. Тогда студенческие годы для них будут интересными, а сами они смогут стать квалифицированным специалистами, которыми будет гордиться семья и которые смогут послужить своей стране.

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