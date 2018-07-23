Завтра в Баку возможен кратковременный дождь

23 июля 2018 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами возможны грозы и кратковременный дождь, прогнозируется усиление северо-западного ветра.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 23-26 градусов, днем - 29-34 градуса тепла. В Баку температура воздуха ночью 24-26 градусов, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление - 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 40-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов. В связи с временами усиливающимся северо-западным ветром рекомендуется быть осторожными на пляжах.

В районах Азербайджана будет без осадков, однако на территории Большого и Малого Кавказа местами ожидаются грозы и дождь. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 20-25 градусов, днем - 33-38 градусов тепла. В горах ночью температура 11-16 градусов, днем - 20-25 градусов тепла.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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